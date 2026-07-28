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Спорт

873 нижегородца подали заявки на участие в IX сезоне Международной конкурс-премии «КАРДО»

28 июля 2026 13:28 Спорт
873 нижегородца подали заявки на участие в IX сезоне Международной конкурс-премии «КАРДО»

Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Подведены итоги заявочной кампании Международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Более 51 тысячи человек из 89 регионов России и 173 стран мира подали заявки для участия в онлайн-этапе. В их числе — 873 жителя Нижегородской области, которые смогут побороться за выход в гранд-финал и победу.

В ближайшее время эксперты приступят к оценке конкурсных работ участников. По итогам будут определены конкурсанты, которые продолжат участие в IX сезоне «КАРДО». Кроме онлайн-отбора, в течение сезона также пройдут региональные и национальные этапы проекта, где у участников будет возможность проявить себя в таких направлениях, как: BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, брейкинг, хип-хоп, граффити, рэп, диджеинг и кикскутеринг. Победители получат возможность принять участие в гранд-финале.

«Завершение заявочной кампании — важный этап IX сезона „КАРДО“. Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект продолжает объединять талантливых представителей уличной культуры и спорта из разных регионов России и зарубежных стран. Благодарю каждого, кто присоединился к проекту, и желаю участникам успешно пройти экспертную оценку», — отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

Гранд-финал IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке. Победителей и призеров проекта ждут денежные призы, грантовая поддержка, работа с наставниками и экспертами, сотрудничество с партнерами проекта, медийное сопровождение, а также новые возможности для профессионального развития и реализации собственных инициатив.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру.

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Теги:
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