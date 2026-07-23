Евгений Люлин уверен, что установка новых камер на опасных участках поможет повысить безопасность на дорогах Общество

23 июля прошло заседание комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили вопрос о состоянии и развитии системы технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) на территории Нижегородской области.

С докладом по этой теме перед парламентариями выступил исполняющий обязанности директора «Центра развития транспортных систем» Александр Бачурин. В ходе выступления было отмечено, что в настоящее время система фотовидеофиксации включает 548 комплексов (444 стационарных, 100 передвижных, 4 мобильных), средства фиксации размещаются в приоритетном порядке в местах концентрации ДТП. В 2025 году завершены работы по установке комплексов во всех 86 очагах аварийности, а с 2025 года внедрён ежеквартальный анализ для оперативного реагирования на новые очаги.

Особое внимание на заседании уделили результатам работы системы: за 2025 год вынесено 2 504 115 постановлений на сумму 2,365 млрд рублей, взыскано 1,785 млрд рублей. За 5 месяцев 2026 года число постановлений выросло на 53,5%, а сумма взысканий — на 179,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Развитие системы фотовидеофиксации — это прежде всего профилактика аварийности и сохранение жизней людей. Именно безопасность должна оставаться главным приоритетом при расширении сети камер. Эту работу нужно вести системно, не останавливаясь на достигнутом», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Не осталась без внимания и тема планов развития системы: до конца 2026 года планируется разместить 100 комплексов (75 на регулируемых перекрёстках, 25 на линейных участках и пешеходных переходах), а всего в рамках концессионного соглашения — 400 единиц, также с 2025 года начали фиксировать нарушения за использование мобильного телефона за рулём и непристёгнутый ремень.

«Мы видим положительную динамику: работа по ликвидации очагов аварийности ведётся оперативно, без ожидания конца отчётного периода. Однако необходимо усилить контроль за техническими вопросами размещения комплексов на вновь выявленных местах концентрации ДТП, чтобы все 8 новых очагов были оборудованы в срок», — резюмировал председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.