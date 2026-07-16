Ночные сеансы стартуют в нижегородском планетарии имени Гречко

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Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко запускает специальную вечернюю программу (6+). С 27 июля по 1 августа каждый день здесь будут проходить ночные сеансы с наблюдением за звездами, показами фильмов и лекциями, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Гости смогут сами выбирать, куда пойти, и свободно перемещаться между площадками, составляя свой маршрут.
В программе — наблюдения за небесными объектами в обсерватории и на крыше планетария, специальные кинопоказы в Большом звездном зале, которых нет в основном репертуаре, лекции об астрономии и знакомство с коллекцией метеоритов.
В департаменте культуры рассказали, что при ясной погоде все желающие смогут посмотреть на звездное небо через телескоп. Каждый вечер в Большом звездном зале также будут показывать новую подборку фильмов и программ о космосе.
В зале «Астрономия» посетителям расскажут о созвездиях, покажут звездное небо с помощью специального проектора и познакомят с коллекцией метеоритов.
Ранее сообщалось, что учёные фиксируют резкий скачок активности на Солнце.
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