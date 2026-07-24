Мошенники уговорили жителя Заволжья «задекларировать» более 6 млн рублей Происшествия

В Заволжье 49-летний мужчина стал жертвой телефонных аферистов и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

В начале июля потерпевшему через мессенджер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник заявил, что мужчину якобы подозревают в финансировании недружественного государства, и предложил «задекларировать» все имеющиеся сбережения, чтобы доказать невиновность.

Следуя инструкциям злоумышленников, нижегородец отдал курьеру 6 200 000 рублей. Для передачи денег использовалось заранее оговоренное кодовое слово.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 22-летнего курьера. Ранее он не был судим и не находился под административным надзором. По решению суда подозреваемый заключен под стражу. В его жилище проводится обыск.

В полиции напомнили, что ни одна организация не направляет курьеров для перевозки денежных средств. Требования задекларировать накопления, перевести их на «безопасные» счета или ячейки, а также разговоры о финансировании других стран — распространенные схемы обмана.

Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность и не выполнять указания третьих лиц, касающиеся личных финансов.

Ранее сообщалось, что жительница Дзержинска отдала 15 млн рублей лжесотрудникам ФСБ.