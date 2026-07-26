Бастрыкин заинтересовался проблемной крышей дома на улице Бориса Корнилова Происшествия

В Нижнем Новгороде в социальных сетях активно обсуждается проблема ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома 1970-го года постройки на улице Бориса Корнилова. Уже более четырёх лет жильцы сталкиваются с серьёзными проблемами из-за разрушения кровли.

В результате постоянных протечек жилые помещения регулярно заливаются водой, что приводит к порче имущества и повреждению отделочных материалов. Кроме того, в доме происходят замыкания электропроводки, создавая угрозу безопасности жильцов.

После очередного подтопления одна из местных жительниц поскользнулась на мокром полу и получила перелом руки. Однако, несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, меры по устранению проблемы так и не были приняты.

В связи с этим, СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль и поручил руководителю регионального ведомства Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах, принимаемых для защиты прав жильцов.

Ранее глава СК уже запрашивал доклады по аварийным домам на Бору — на улице Комсомольской в поселке Октябрьском и на улице Чапаева в поселке Неклюдово. Также сообщалось, что жители поселка Новый мир в Вадском округе обратились к главе Следкома из-за частичного обрушения моста на местной автодороге.