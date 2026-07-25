Не опять, а снова: фура повредила арку Чкаловской лестницы

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В Нижнем Новгороде вновь пострадала арка Чкаловской лестницы.
Грузовик попытался проехать через тоннель под историческим сооружением, но не прошел по высоте и застрял в арочном проеме. Фото опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».
Удар не прошел бесследно. От свода отвалилась штукатурка, а на арке появилась заметная вмятина.
При этом повреждения получил и сам грузовой автомобиль.
Это уже не первый подобный случай. Несмотря на реставрацию Чкаловской лестницы к 800-летию Нижнего Новгорода летом 2021 года, на объекте регулярно появляются новые повреждения. Так, в ноябре 2025 года с Чкаловской лестницы на проезжавший автомобиль упал фрагмент штукатурки.
В управделами правительства Нижегородской области тогда объясняли, что разрушения связаны не только с сезонными погодными условиями, но и с регулярными ударами верхней части кузовов грузовиков о свод арки и нижнюю часть фасада. Из-за этого трескается штукатурка, внутрь попадает влага, а покрытие начинает разрушаться еще сильнее.
Для предотвращения подобных случаев планировалось установить габаритные ворота и разработать новую схему организации дорожного движения на данном участке Нижневолжской набережной.
Ранее сообщалось, что МВД раскрыло подробности смертельного ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде.
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