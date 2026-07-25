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Не опять, а снова: фура повредила арку Чкаловской лестницы

25 июля 2026 15:34 Происшествия
Не опять, а снова: фура повредила арку Чкаловской лестницы

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде вновь пострадала арка Чкаловской лестницы.

Грузовик попытался проехать через тоннель под историческим сооружением, но не прошел по высоте и застрял в арочном проеме. Фото опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Удар не прошел бесследно. От свода отвалилась штукатурка, а на арке появилась заметная вмятина.

При этом повреждения получил и сам грузовой автомобиль.

Это уже не первый подобный случай. Несмотря на реставрацию Чкаловской лестницы к 800-летию Нижнего Новгорода летом 2021 года, на объекте регулярно появляются новые повреждения. Так, в ноябре 2025 года с Чкаловской лестницы на проезжавший автомобиль упал фрагмент штукатурки.

В управделами правительства Нижегородской области тогда объясняли, что разрушения связаны не только с сезонными погодными условиями, но и с регулярными ударами верхней части кузовов грузовиков о свод арки и нижнюю часть фасада. Из-за этого трескается штукатурка, внутрь попадает влага, а покрытие начинает разрушаться еще сильнее.

Для предотвращения подобных случаев планировалось установить габаритные ворота и разработать новую схему организации дорожного движения на данном участке Нижневолжской набережной.

Ранее сообщалось, что МВД раскрыло подробности смертельного ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ДТП Чкаловская лестница
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