Самосвал протаранил забор «Швейцарии» после ДТП с легковушкой Происшествия

Фото: Max-канал Ni Mash

Самосвал врезался в ограждение парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщает Ni Mash.

От удара легковушку отбросило на трамвайные пути. Из-за этого временно остановлено движение трамваев №5. Сам самосвал занесло в сторону парка, где он снес часть забора и оказался на его территории.

По неофициальной информации, водителя грузовика госпитализировали. Предварительно, ему стало плохо за рулём.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» задел ограждение паромной переправы в Павлове.