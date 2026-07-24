Самосвал протаранил забор «Швейцарии» после ДТП с легковушкой

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Самосвал врезался в ограждение парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщает Ni Mash.
От удара легковушку отбросило на трамвайные пути. Из-за этого временно остановлено движение трамваев №5. Сам самосвал занесло в сторону парка, где он снес часть забора и оказался на его территории.
По неофициальной информации, водителя грузовика госпитализировали. Предварительно, ему стало плохо за рулём.
Ранее сообщалось, что «КамАЗ» задел ограждение паромной переправы в Павлове.
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