В мэрии прокомментировали ситуацию с трещиной на фасаде дома у площади Свободы

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В Нижнем Новгороде на улице Максима Горького на фасаде четырёхэтажного дома №164, расположенного недалеко от стройки метро, образовалась огромная трещина. Она идёт от крыши вниз на два этажа. Утром 26 июня прохожие обратили внимание, что рабочие «замазывают фасад», и выложили в соцсети видеозапись происходящего.
Как НИА «Нижний Новгород» объяснили в городской администрации, проблема возникла не сегодня. Ещё в 2024 году на дом установлены «маяки» для мониторинга ситуации.
Генеральный подрядчик ГК «Моспрект-3» с начала года проводит работы по укреплению конструкции данного дома. В частности, уже выполнено укрепление фундамента с грунтом изнутри подвальных помещений и снаружи, завершается контрольное нагнетание раствора в скважины, параллельно идёт ремонт стропильной системы кровли и перекрытий.
«Часть работ, а именно инъектирование трещин, и сняты на видео [размещённое в социальных сетях]», — добавили в мэрии.
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