В мэрии прокомментировали ситуацию с трещиной на фасаде дома у площади Свободы Общество

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"

В Нижнем Новгороде на улице Максима Горького на фасаде четырёхэтажного дома №164, расположенного недалеко от стройки метро, образовалась огромная трещина. Она идёт от крыши вниз на два этажа. Утром 26 июня прохожие обратили внимание, что рабочие «замазывают фасад», и выложили в соцсети видеозапись происходящего.

Как НИА «Нижний Новгород» объяснили в городской администрации, проблема возникла не сегодня. Ещё в 2024 году на дом установлены «маяки» для мониторинга ситуации.

Генеральный подрядчик ГК «Моспрект-3» с начала года проводит работы по укреплению конструкции данного дома. В частности, уже выполнено укрепление фундамента с грунтом изнутри подвальных помещений и снаружи, завершается контрольное нагнетание раствора в скважины, параллельно идёт ремонт стропильной системы кровли и перекрытий.

«Часть работ, а именно инъектирование трещин, и сняты на видео [размещённое в социальных сетях]», — добавили в мэрии.