Нижегородцам объяснили, что изменилось в правилах учёта хозпостроек на участке

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С 2026 года вступают в силу новые правила учёта хозяйственных построек на дачных участках. Эти изменения касаются регистрации бань, гаражей, теплиц и сараев. 360.ru выяснил, какие постройки подлежат регистрации, как избежать налоговых доначислений и штрафов, а также какие способы сэкономить на налогах существуют.
Основным критерием для определения, нужно ли регистрировать постройку, является её капитальность. Объекты, которые имеют прочную связь с землёй и не могут быть перемещены без разрушения, считаются капитальными. Это могут быть сараи, бани, теплицы и другие строения, возведённые на фундаменте. Некапитальными постройками считаются те, которые можно перенести без ущерба, например, беседки, навесы, бытовки и летние кухни. Погреба также не подлежат регистрации.
С сентября 2025 года понятие хозяйственной постройки было закреплено законодательно. Теперь к таким объектам относятся сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни, колодцы и другие сооружения, возведённые для удовлетворения бытовых нужд на дачных участках.
Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отмечает, что не все хозяйственные постройки подлежат регистрации. Регистрация необходима только для объектов, которые являются объектами недвижимости, то есть имеют прочную связь с землёй.
Дачная амнистия, действующая с 2006 года, позволяет россиянам в упрощенном порядке зарегистрировать хозяйственные постройки. Для этого необходимо предоставить технический план без разрешения на строительство.
Однако, как отмечает адвокат по земельным делам Сергей Маковеев, многие собственники предпочитают перестраховаться и зарегистрировать свои постройки, чтобы избежать возможных претензий со стороны властей.
Упрощенный порядок регистрации распространяется на следующие объекты:
Налог на хозяйственные постройки начисляется только в том случае, если они зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если площадь постройки не превышает 50 квадратных метров, налог платить не нужно. Однако это правило действует только на одно строение и только в том случае, если оно не используется в предпринимательской деятельности.
Если площадь постройки превышает 50 квадратных метров, налог рассчитывается по кадастровой стоимости по ставке 0,5%.
Формальной обязанности регистрировать хозяйственные постройки нет, но в случае нарушений могут возникнуть серьезные последствия:
Частные садоводы могут зарегистрировать хозяйственную постройку через многофункциональный центр (МФЦ). С 2026 года садовые некоммерческие товарищества (СНТ) будут подавать регистрацию только в электронном виде через портал «Госуслуги».
Для получения выписки необходимо выполнить следующие шаги:
Пригласить кадастрового инженера и получить технический план постройки.
Подготовить выписку из ЕГРН, свидетельство о праве собственности или договор.
Оплатить пошлину (около 2 тысяч рублей).
Подать пакет документов в МФЦ.
Получить выписку из ЕГРН с кадастровым номером и зарегистрированным правом.
Сергей Маковеев поясняет, что кадастровый инженер определяет, является ли объект капитальным и нужно ли составлять технический план для его регистрации.
Налог на капитальную хозяйственную постройку необходимо оплатить до 1 декабря. Это крайний срок уплаты имущественных налогов для физических лиц.
Чтобы воспользоваться льготой на хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров, необходимо заранее подать сведения о ней и заявление на льготу в налоговую инспекцию. Автоматически льгота не применяется, также требуются подтверждающие документы.
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