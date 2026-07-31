Нижегородцам объяснили, что изменилось в правилах учёта хозпостроек на участке Общество

Фото: Александр Воложанин

С 2026 года вступают в силу новые правила учёта хозяйственных построек на дачных участках. Эти изменения касаются регистрации бань, гаражей, теплиц и сараев. 360.ru выяснил, какие постройки подлежат регистрации, как избежать налоговых доначислений и штрафов, а также какие способы сэкономить на налогах существуют.

Что такое хозяйственная постройка?

Основным критерием для определения, нужно ли регистрировать постройку, является её капитальность. Объекты, которые имеют прочную связь с землёй и не могут быть перемещены без разрушения, считаются капитальными. Это могут быть сараи, бани, теплицы и другие строения, возведённые на фундаменте. Некапитальными постройками считаются те, которые можно перенести без ущерба, например, беседки, навесы, бытовки и летние кухни. Погреба также не подлежат регистрации.

С сентября 2025 года понятие хозяйственной постройки было закреплено законодательно. Теперь к таким объектам относятся сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни, колодцы и другие сооружения, возведённые для удовлетворения бытовых нужд на дачных участках.

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отмечает, что не все хозяйственные постройки подлежат регистрации. Регистрация необходима только для объектов, которые являются объектами недвижимости, то есть имеют прочную связь с землёй.

Дачная амнистия

Дачная амнистия, действующая с 2006 года, позволяет россиянам в упрощенном порядке зарегистрировать хозяйственные постройки. Для этого необходимо предоставить технический план без разрешения на строительство.

Однако, как отмечает адвокат по земельным делам Сергей Маковеев, многие собственники предпочитают перестраховаться и зарегистрировать свои постройки, чтобы избежать возможных претензий со стороны властей.

Упрощенный порядок регистрации распространяется на следующие объекты:

Капитальные постройки, возведённые до 14 мая 1998 года в черте населённых пунктов.

Объекты переходного периода, строительство которых начато до 4 августа 2018 года.

Хозяйственные постройки на участках, находящихся в собственности до 2013 года.

Налоги на дачные постройки

Налог на хозяйственные постройки начисляется только в том случае, если они зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если площадь постройки не превышает 50 квадратных метров, налог платить не нужно. Однако это правило действует только на одно строение и только в том случае, если оно не используется в предпринимательской деятельности.

Если площадь постройки превышает 50 квадратных метров, налог рассчитывается по кадастровой стоимости по ставке 0,5%.

Формальной обязанности регистрировать хозяйственные постройки нет, но в случае нарушений могут возникнуть серьезные последствия:

Самовольную постройку, нарушающую нормы, могут обязать снести за счёт собственника.

Налоговая может доначислить платежи за все годы существования объекта.

За неправильное оформление и использование участка могут выписать штраф в размере 1−1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей для физических лиц.

За незарегистрированную постройку, возведённую без необходимых разрешений, может быть наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц.

Как зарегистрировать хозяйственную постройку?

Частные садоводы могут зарегистрировать хозяйственную постройку через многофункциональный центр (МФЦ). С 2026 года садовые некоммерческие товарищества (СНТ) будут подавать регистрацию только в электронном виде через портал «Госуслуги».

Для получения выписки необходимо выполнить следующие шаги:

Пригласить кадастрового инженера и получить технический план постройки. Подготовить выписку из ЕГРН, свидетельство о праве собственности или договор. Оплатить пошлину (около 2 тысяч рублей). Подать пакет документов в МФЦ. Получить выписку из ЕГРН с кадастровым номером и зарегистрированным правом.

Сергей Маковеев поясняет, что кадастровый инженер определяет, является ли объект капитальным и нужно ли составлять технический план для его регистрации.

Когда платить налоги на хозяйственные постройки?

Налог на капитальную хозяйственную постройку необходимо оплатить до 1 декабря. Это крайний срок уплаты имущественных налогов для физических лиц.

Чтобы воспользоваться льготой на хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров, необходимо заранее подать сведения о ней и заявление на льготу в налоговую инспекцию. Автоматически льгота не применяется, также требуются подтверждающие документы.

За просрочку платежа предусмотрен штраф в размере 20% или 40% от недоимки, а также пени по ставке 1/300 ключевой ставки Центрального банка России за каждый день задержки.