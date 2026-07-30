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Евгений Люлин: «Природа нашего края — общая ответственность, и мы должны сохранить её для потомков»

30 июля 2026 14:57 Общество
Евгений Люлин: «Природа нашего края — общая ответственность, и мы должны сохранить её для потомков»

Фото: пресс-служба ЗСНО

30 июля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области в рамках Правительственного часа депутаты обсудили состояние и перспективы развития охотничьего хозяйства в Нижегородской области. С основным докладом перед депутатами выступил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.

В ходе выступления министр отметил, что охотничьи угодья региона охватывают 49 муниципальных образований, а их общая площадь превышает 7 миллионов гектаров. Почти 80% этой территории закреплены за охотопользователями — 95 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателя ведут здесь свою деятельность. Остальные 20% угодий, что составляет почти 1,5 миллиона гектаров, отнесены к категории общедоступных, где может охотиться любой гражданин при наличии разрешения.

Особое внимание участники заседания уделили состоянию популяций диких животных. По данным министерства, численность большинства охотничьих видов остаётся стабильной, а по ряду из них наблюдается уверенный рост. За последние пять лет поголовье лося увеличилось на 29%, косули — почти на 60%, медведя — на 6,7%. Исключение составил лишь кабан — его численность сократили на 88% в рамках борьбы с африканской чумой свиней, и сейчас она соответствует рекомендациям федерального центра.

«В Нижегородской области ведётся системная работа по поддержанию устойчивой численности животных. Мы пресекаем незаконную добычу и одновременно реализуем комплекс биотехнических мероприятий для восстановления и сохранения фауны. Итоги госмониторинга наглядно демонстрируют эффективность такого подхода — от регулирования охотничьего промысла до охраны местообитаний и борьбы с браконьерством. Отслеживание динамики популяций охотничьих видов является важнейшим элементом стратегии по сохранению природного разнообразия региона. Именно эта работа позволяет надёжно обеспечивать долгосрочное развитие охотничьего хозяйства Нижегородской области», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.

Роман Воробьёв также рассказал о практике выдачи разрешений на добычу охоторесурсов. Ежегодно министерство оформляет более 12 тысяч таких документов, причём с 2023 года распределение разрешений на ценные виды — лося, медведя, кабана и косулю — проводится через электронную систему «Цифровой лес» с использованием генератора случайных чисел, что обеспечивает прозрачность процедуры. За последние пять лет объём налоговых сборов в сфере охотничьего хозяйства вырос в 1,8 раза — только в этом году пошлины и сборы принесли в бюджеты разных уровней свыше 14 миллионов рублей.

Отдельной темой доклада стала работа государственных охотничьих инспекторов. В регионе работает 94 таких специалиста. Службы укомплектованы автомобилями, снегоходами, маломерными судами и современными приборами «Выстрел», которые реагируют на звуки выстрелов и автоматически передают инспектору координаты места срабатывания. Благодаря таким техническим средствам в 2025 году выявлено 13 нарушений природоохранного законодательства.

Позитивным опытом министр назвал практику выплаты вознаграждений охотникам за добычу волков и лисиц. За последние пять лет на эти цели из областного бюджета направлено более 7 миллионов рублей. Он также отметил, что после увеличения размера выплат заметно выросла заинтересованность охотников в регулировании численности хищников, что помогает снижать ущерб сельскому хозяйству и сохранять баланс в экосистеме.

«Природа Нижегородской области — наше общее достояние. Охрана и воспроизводство ресурсов, поддержание биоразнообразия — это большая и сложная работа, которая требует профессионального подхода. Мы видим результаты: восстанавливаются популяции ценных видов, внедряются научные методы регулирования численности хищников, создаются условия для развития экотуризма. Наша задача — продолжать эту системную работу, сохраняя богатство родного края для будущих поколений», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин

В завершение депутаты отметили необходимость обновления схемы территориального охотоустройства, которая действует до 2030 года, чтобы актуализировать данные о состоянии угодий и ресурсов. Также они поддержали дальнейшее внедрение цифровых сервисов — региональной системы «Цифровой лес» и федеральной ГИС «Охота», — что позволит упростить взаимодействие между государством, охотопользователями и гражданами.

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Теги:
Законодательное собрание Минлесхоз Охота
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