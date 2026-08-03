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Общество

Эксперт рассказал, как избежать выгорания при работе на удаленке

03 августа 2026 15:19 Общество
Эксперт рассказал, как избежать выгорания при работе на удаленке

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Переход на удалённый режим работы стал ответом на вызовы пандемии, но постепенно превратился в привычный формат для многих компаний и сотрудников. Этот формат изменил привычные условия труда, принеся как преимущества, так и новые вызовы. Одним из главных минусов стало размытие границ между работой и личной жизнью, что часто приводит к профессиональному выгоранию.

Преимущества и недостатки удаленной работы

Ранее удаленный формат был распространен среди IT-специалистов и сотрудников международных компаний. Однако пандемия сделала его массовым, когда миллионы людей оказались вынуждены работать из дома. После отмены ограничений многие компании сохранили возможность удалённой работы, что позволило им привлекать специалистов из других регионов и сокращать расходы на аренду офисов.

Для сотрудников удалённая работа также имеет свои плюсы: экономия времени на дорогу, возможность готовить домашнюю еду, а также гибкость в выборе места жительства. Однако этот формат несет в себе и риски. Постоянная доступность в рабочих чатах, вечерние звонки и отсутствие четких границ между работой и отдыхом могут привести к стрессу и выгоранию.

Почему возникает выгорание на удаленке

Одной из основных причин выгорания на удаленной работе является отсутствие чёткого разделения между рабочим и личным временем. Когда сотрудник постоянно находится на связи, это нарушает его баланс и приводит к усталости. Кроме того, отсутствие контроля со стороны работодателя может способствовать перегрузке и снижению эффективности.

Как избежать выгорания

Для предотвращения выгорания на удалёнке важно соблюдать определённые правила как со стороны сотрудников, так и со стороны работодателей. HR-директор группы компаний «Гранель» Татьяна Грибкова в комментарии для 360.ru подчеркнула, что ключевым моментом является установление чёткого графика работы.

Работодатели должны определить единые часы доступности сотрудников и избегать переписки по рабочим вопросам в вечернее время и выходные без крайней необходимости. Это поможет сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Сотрудники, в свою очередь, должны чётко придерживаться установленного графика и отключать уведомления из рабочих чатов после завершения рабочего дня. Важно помнить, что важен результат, а не количество времени, проведённое онлайн.

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Теги:
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