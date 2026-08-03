Более 1 700 метров линии наружного освещения построили в поселке на Бору по нацпроекту Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В поселке Память Парижской Коммуны г. о. г. Бор Нижегородской области завершилось строительство линии наружного освещения. Протяженность участка составляет более 1 700 метров, стоимость госконтракта — 4,48 млн рублей. Проект был реализован по Программе безопасности дорожного движения национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

«Освещенный участок проходит через весь поселок. Для достижения нормативного уровня освещенности в 10 люкс, подрядчик установил 55 семиметровых опор со светильниками мощностью 50 Вт на расстоянии 30−31 метра», — рассказал начальник отвела эксплуатации ГКУ НО «ГУАД» Кирилл Шевяков.

Для поселка с населением 4 000 человек, который является административным центром сельсовета и имеет важное транспортное значение, хорошее освещение — залог безопасности дорожного движения. В темное время суток свет фонарей значительно улучшает видимость для водителей и пешеходов, снижая риск ДТП.

В региональном ГУАД также сообщили, что в этом году в Борском округе смонтируют систему уличного освещения на трех участках — на автодороге «Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево» и «Подъезд к д. Шерстнево от а/д Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево». В итоге общая протяженность новых линий освещения составит более 10 км. В целом же в Нижегородской области уже заключены контракты на строительство линий наружного освещения на 36 участках общей протяженностью почти 60 км.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

Всего с 2019 года благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные и качественные дороги) в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в норматив приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.