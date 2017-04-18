Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Политика
20 апреля 2017 17:31  [505] Директор ФОКа составит конкуренцию главе администрации Шатковского района Нижегородской области на пост главы МСУ
20 апреля 2017 14:24  [324] Профильный комитет ЗС НО не принял решение по законопроекту о равенстве парламентских партий в СМИ
20 апреля 2017 11:30  [814] Целевые наборы в вузы используется, в том числе, для преемственности поколений в учреждениях и органах МСУ, - администрация
19 апреля 2017 14:59  [384] Администрация г. Кстово Нижегородской области судится с ЗС НО из-за отрицательных трансфертов
19 апреля 2017 13:14  [445] Дума Нижнего Новгорода утвердила решение по избранию Андрея Дранишникова председателем комиссии по строительству
19 апреля 2017 12:49  [566] Дума Нижнего Новгорода согласовала Владимира Исаева на пост главы Советского района
19 апреля 2017 11:13  [980] Экс-начальник пограничного УФСБ по Псковской области Александр Мурзин назначен ГФИ по Нижегородской области
19 апреля 2017 10:35  [339] Евгений Лазарев предложил нижегородской Думе не рассматривать четыре вопроса из-за возможного нарушения регламента
18 апреля 2017 16:50  [913] Дума г.Кстово Нижегородской области поддержала ликвидацию местной администрации
18 апреля 2017 16:32  [380] Перевозский район первым в Нижегородской области планирует провести преобразование в г.о. без референдума
Политика

Профильный комитет ЗС НО не принял решение по законопроекту о равенстве парламентских партий в СМИ

20 апреля 2017 14:24  [324] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Профильный комитет Законодательного собрания Нижегородской области не принял решение по законопроекту о равенстве парламентских партий в СМИ. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества регионального парламента 20 апреля 2017 года.

Проект закона, инициированного фракциями КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", членам комитета представил вице-спикер Владислав Егоров (фракция КПРФ). Напомним, в качестве основных принципов законопроекта отмечается "распространение информации о деятельности каждой партии в равном объеме, в одинаковой форме и одинаковым способом; публичность госконтроля за освещением деятельности партий, а также творческую независимость и профессиональную самостоятельность редакций СМИ при освещении". Речь идет о государственных и муниципальных СМИ.

Как отметил Егоров, в настоящее время равный доступ к освещению своей деятельности парламентские партии имеют только на телеканале ННТВ, при этом непонятно, какой подход используется при информировании о деятельности партий. Законопроект предполагает установление единого подхода к освещению. "Сейчас редакция самостоятельно определяет способы, какими это делается, и зачастую информация становится субъективной", - подчеркнул Владислав Егоров.

В ходе обсуждения законопроекта начальник государственно-правового управления Заксобрания Виталий Ларионов отметил, что законопроект противоречит федеральному законодательству. "Есть федеральный закон, который регламентирует равенство партий в СМИ, и там говорится, что для освещения определяется один телеканал или один радиоканал", - пояснил Ларионов. Он добавил, что федеральное законодательство не предусматривает возможность регулирования этой нормы на областном уровне.

Старший помощник прокурора региона Анжелика Яковлева сообщила, что прокуратура по той же причине имеет отрицательное заключение на законопроект. Не поддержал инициативу и государственно-правовой департамент правительства Нижегородской области.

По итогам обсуждения против законопроекта проголосовал один из трех присутствующих членов комитета, двое воздержались, в связи с чем решение принято не было. Законопроект будет вынесен на рассмотрение регионального парламента 27 апреля при не выраженной позиции профильного комитета.

Напомним, что от вышеназванных партий в Заксобрание в сентябре 2016 года избрались девять человек: четверо – от КПРФ, трое – от ЛДПР, двое – от "Справедливой России". Контрольный пакет мандатов в региональном парламенте у "Единой России" - 41 мандат из 50.

Напомним также, что дотационными из облбюджета являются телекомпания "ННТВ", информагентство "Время Н", газеты "Нижегородские новости", "Нижегородская правда", "Новое дело", "Земля нижегородская" и газета на татарском языке "Туган як". Планируется, что они, за исключением ННТВ, войдут в единый холдинг.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Маринс групп
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph