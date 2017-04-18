Профильный комитет ЗС НО не принял решение по законопроекту о равенстве парламентских партий в СМИ Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Профильный комитет Законодательного собрания Нижегородской области не принял решение по законопроекту о равенстве парламентских партий в СМИ. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества регионального парламента 20 апреля 2017 года.

Проект закона, инициированного фракциями КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", членам комитета представил вице-спикер Владислав Егоров (фракция КПРФ). Напомним, в качестве основных принципов законопроекта отмечается "распространение информации о деятельности каждой партии в равном объеме, в одинаковой форме и одинаковым способом; публичность госконтроля за освещением деятельности партий, а также творческую независимость и профессиональную самостоятельность редакций СМИ при освещении". Речь идет о государственных и муниципальных СМИ.

Как отметил Егоров, в настоящее время равный доступ к освещению своей деятельности парламентские партии имеют только на телеканале ННТВ, при этом непонятно, какой подход используется при информировании о деятельности партий. Законопроект предполагает установление единого подхода к освещению. "Сейчас редакция самостоятельно определяет способы, какими это делается, и зачастую информация становится субъективной", - подчеркнул Владислав Егоров.

В ходе обсуждения законопроекта начальник государственно-правового управления Заксобрания Виталий Ларионов отметил, что законопроект противоречит федеральному законодательству. "Есть федеральный закон, который регламентирует равенство партий в СМИ, и там говорится, что для освещения определяется один телеканал или один радиоканал", - пояснил Ларионов. Он добавил, что федеральное законодательство не предусматривает возможность регулирования этой нормы на областном уровне.

Старший помощник прокурора региона Анжелика Яковлева сообщила, что прокуратура по той же причине имеет отрицательное заключение на законопроект. Не поддержал инициативу и государственно-правовой департамент правительства Нижегородской области.

По итогам обсуждения против законопроекта проголосовал один из трех присутствующих членов комитета, двое воздержались, в связи с чем решение принято не было. Законопроект будет вынесен на рассмотрение регионального парламента 27 апреля при не выраженной позиции профильного комитета.

Напомним, что от вышеназванных партий в Заксобрание в сентябре 2016 года избрались девять человек: четверо – от КПРФ, трое – от ЛДПР, двое – от "Справедливой России". Контрольный пакет мандатов в региональном парламенте у "Единой России" - 41 мандат из 50.

Напомним также, что дотационными из облбюджета являются телекомпания "ННТВ", информагентство "Время Н", газеты "Нижегородские новости", "Нижегородская правда", "Новое дело", "Земля нижегородская" и газета на татарском языке "Туган як". Планируется, что они, за исключением ННТВ, войдут в единый холдинг.