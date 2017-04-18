Более 40 сотрудников нижегородского филиала "Т Плюс" участвовали в юбилейной донорской акции 21 апреля Бизнес

Более 40 сотрудников нижегородского филиала "Т Плюс" приняли участие в юбилейной донорской акции 21 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Десятая по счету донорская акция "По зову сердца" состоялась в исполнительном аппарате нижегородского филиала Группы "Т Плюс".

В пресс-службе пояснили, что сотрудники нижегородского офиса компании сдают кровь каждые полгода, начиная с октября 2012 года. За это время здесь сложился круг постоянных доноров.

На этот раз кровь сдали 42 человека. Забор крови производила бригада нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой. Всего в ходе всех донорских акций энергетики сдали более 400 литров крови.

"Донорская кровь - это чья-то спасенная жизнь. Энергетика - это социально ориентированный бизнес, и очень радует, что в нашей компании работают ответственные, неравнодушные люди", - сказал директор филиала Александр Фролов.

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В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" и Кстовские тепловые сети.