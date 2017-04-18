Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Бизнес
21 апреля 2017 18:19  [226] "Мы боялись, что при "Авиатехнологии" потеряем кулебакский завод", - Людмила Узякова
21 апреля 2017 18:12  [352] Нижегородская администрация принимает документы на установку летних кафе в 2018 году до декабря 2017 года
21 апреля 2017 17:07  [195] "Властям нужно рассмотреть возможности защиты градообразующих предприятий ", - Дмитрий Стерхов
21 апреля 2017 16:00  [191] "Если бизнес строит экосистему, то и законодательство о защите бизнеса нужно выравнивать", - Ирина Войнова
21 апреля 2017 15:15  [189] Более 40 сотрудников нижегородского филиала "Т Плюс" участвовали в юбилейной донорской акции 21 апреля
21 апреля 2017 14:24  [208] "Ситуация на "Русполимете" может привести к тому, что пострадает целый город", - Александр Аносов
21 апреля 2017 13:50  [204] Сбербанк запустил специальную программу с застройщиками
21 апреля 2017 10:53  [251] Предприятия из Крыма впервые примут участие в выставке "Продуктовый мир" на Нижегородской ярмарке в 2017 году
21 апреля 2017 10:29  [184] Саровбизнесбанк выступил спонсором математической школы в нижегородском СарФТИ
21 апреля 2017 09:14  [320] ФАС РФ запросила от нижегородского УФАС передачу дела в отношении МТС об изменении тарифов без предупреждения
Бизнес

Более 40 сотрудников нижегородского филиала "Т Плюс" участвовали в юбилейной донорской акции 21 апреля

21 апреля 2017 15:15  [189] Бизнес

Более 40 сотрудников нижегородского филиала "Т Плюс" приняли участие в юбилейной донорской акции 21 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Десятая по счету донорская акция "По зову сердца" состоялась в исполнительном аппарате нижегородского филиала Группы "Т Плюс".

В пресс-службе пояснили, что сотрудники нижегородского офиса компании сдают кровь каждые полгода, начиная с октября 2012 года. За это время здесь сложился круг постоянных доноров.

На этот раз кровь сдали 42 человека. Забор крови производила бригада нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой. Всего в ходе всех донорских акций энергетики сдали более 400 литров крови.

"Донорская кровь - это чья-то спасенная жизнь. Энергетика - это социально ориентированный бизнес, и очень радует, что в нашей компании работают ответственные, неравнодушные люди", - сказал директор филиала Александр Фролов.

СПРАВКА:
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" и Кстовские тепловые сети.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Маринс групп
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph