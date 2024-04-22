Центр "Мой бизнес" и ташкентская свободная экономическая зона "Ангрен" стали партнерами Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный центр "Мой бизнес" и свободная экономическая зона (СЭЗ) "Ангрен" в Ташкентской области Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, соглашение с СЭЗ "Ангрен" предоставит возможность обмениваться лучшими практиками помощи предприятиям, а также реализовывать совместные проекты, которые направлены на продвижение предпринимательства и помощи компаниям в развитии внешнеэкономической деятельности.

СЭЗ "Ангрен" выдает своим резидентам налоговые и таможенные льготы. В настоящий момент на территории свободной экономической зоны работают более 80 узбекских компаний разных отраслей: электроники, машиностроения, химии и нефтехимии, пищевой индустрии, производства строительных материалов и кожевенной промышленности. В ходе деловой встречи эксперты Центра поддержки экспорта региона провели переговоры между участниками деловой поездки и резидентами свободной экономической зоны.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области нацпроект реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что участниками бизнес-миссии в Узбекистан стали представители 20 нижегородских компаний.