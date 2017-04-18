"Мы боялись, что при "Авиатехнологии" потеряем кулебакский завод", - Людмила Узякова Бизнес

Людмила Узякова Фото: сайт администрации Кулебакского района

"Мы боялись, что при "Авиатехнологии" потеряем кулебакский завод", - заявила глава администрации г.о.г. Кулебаки Людмила Узякова на круглом столе с представителями моногородов 21 апреля 2017 года.

По ее мнению, требования АО "НПО Авиатехнология" абсолютно несправедливы. "Мы возмущены действиями людей из "Авиатехнологий", которые пытаются сегодня таким образом "обескровить" "Русполимет" - градообразующее предприятие, от которого зависит благополучие нашего района. Их требования абсолютно несправедливы, это знает каждый в городе", - сказала она.

"При "Авиатехнологии" мы боялись, что просто потеряем предприятие. Говорю это с полным знанием ситуации, поскольку в то время возглавляла налоговую инспекцию района. У завода были большие долги по зарплате и налогам – процедуру банкротства можно было начинать в любой момент. И тогда учредители предприятия разделили завод на два, в одно выделили кольцепрокатное производство, в другое – всё остальное: мартеновский, сортопрокатный цех. Они, не скрывая, говорили, что кроме кольцепрокатного производства им больше ничего не нужно", - отметила глава администрации.

"Русполимет" - одно из современнейших предприятий Нижегородской области, компания европейского уровня – и по благоустройству, и уровню автоматизации, и технологии производства. Сохранена структура предприятия, реализована крупнейшая инвестпрограмма с объёмом вложений более 7,5 млрд рублей, создано самое современное в стране электрометаллургическое производство", - считает она.

"Никто не думает, вынося постановления о взыскании с предприятия почти миллиарда рублей, что будет с городом, людьми… Для Кулебак это катастрофа, откат назад в депрессивное состояние. "Русполимет" - это каждый пятый работающий житель района, детский и спортивный клуб, музей металлургов, благоустройство, львиная дола доходов муниципального бюджета, которые никто не возместит", - подытожила Людмила Узякова.

Напомним, в марте 2017 года председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай рассказал, что 12 лет назад завод выиграл в четырех инстанциях суда, в том числе в высшем арбитражном суде (ВАС), иски по металлу на сумму 400 млн рублей. В частности, ВАС подтвердил необоснованность предъявленных к "Русполимету" требований. Однако сейчас истец, АО "НПО Авиатехнология", предпринимает попытки пересмотра дела по этому спору. По словам Виктора Клочая, формальным поводом вновь предъявленных исков послужили имущественные претензии двенадцатилетней давности прежнего акционера правопредшественников "Русполимета". "На "Русполимет" безосновательно возложена обязанность по возмещению ущерба, связанному с утратой истцом акций. По сути, мы оказались виноватыми без вины", - сказал Виктор Клочай.

По результатам оценки в рамках ранее рассмотренных дел, стоимость пакета акций составила около 44 млн рублей, однако по результатам новой оценки сумма этого же пакета на ту же дату выросла до 3 млрд рублей. При этом, по словам Виктора Клочая, биржевая стоимость акций "Русполимета" значительно меньше стоимости, установленной экспертизой. Председатель совета директоров завода отметил, что все заявленные ходатайства о проведении повторной экспертизы суды отклонили. В настоящее время "Русполимет" внес на депозит кассационной инстанции сумму в 855 млн рублей.