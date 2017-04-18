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Спорт

Нижегородский ВК "АСК " победой завершил сезон в Высшей лиге "Б"

24 апреля 2017 09:12  [113] Спорт

Фото: ВК "АСК"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский волейбольный клуб "АСК" победой завершил сезон в Высшей лиге "Б". Об этом сообщается на официальном сайте клуба 23 апреля 2017 года.

В пятый игровой день второго тура финального этапа нижегородские волейболисты на своей площадке нанесли поражение "Тюмени " 3:0 (25:20, 25:21, 25:23).

Победа позволила команде под управлением Игоря Шулепова еще больше упрочить итоговое лидерство в турнирной таблице. На счету "АСК " 29 очков.

Напомним,что "АСК" обеспечил себе победу в турнире еще за два тура до окончания чемпионата.

В следующем сезоне нижегородский клуб будет играть в дивизионе классом выше – Высшей лиге "А".

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Теги:
Волейбол
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