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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" продлил контракт с защитником Григорием Желдаковым

25 апреля 2017 15:00  [71] Спорт
Григорий Желдаков

Григорий Желдаков

Фото: ХК Торпедо

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" продлил контракт с защитником Григорием Желдаковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба 25 апреля 2017 года.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Двадцатипятилетний игрок обороны пополнил состав "Торпедо" в ходе сезона 2016/17, перейдя из ханты-мансийской Югры.

В прошлом сезоне Желдаков провел в "Торпедо " 24 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Ранее сообщалось о продлении "Торпедо" контрактов с вратарями Андреем Сухановым и Николаем Мольковым, защитниками Артемом Аляевым и Олегом Хамелиным, а также с нападающим Вячеславом Кулеминым, Михаилом Смолиным и Кириллом Ураковым.

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Теги:
Хоккей
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