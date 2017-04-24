Нижегородский ХК "Торпедо" продлил контракт с защитником Григорием Желдаковым

Григорий Желдаков
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Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" продлил контракт с защитником Григорием Желдаковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба 25 апреля 2017 года.
Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
Двадцатипятилетний игрок обороны пополнил состав "Торпедо" в ходе сезона 2016/17, перейдя из ханты-мансийской Югры.
В прошлом сезоне Желдаков провел в "Торпедо " 24 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка.
Ранее сообщалось о продлении "Торпедо" контрактов с вратарями Андреем Сухановым и Николаем Мольковым, защитниками Артемом Аляевым и Олегом Хамелиным, а также с нападающим Вячеславом Кулеминым, Михаилом Смолиным и Кириллом Ураковым.
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