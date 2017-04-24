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Бизнес

Более чем на 6% снизилась прибыль АМЗ в Нижегородской области в 2016 году

25 апреля 2017 17:57  [79] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более чем на 6% снизилась прибыль ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" (АМЗ, Нижегородская область, находится под управлением Военно-промышленной компании) в Нижегородской области в 2016 году. Об этом говорится в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Согласно информации, размер чистой прибыли по итогам 2016 года составил 331,4 млн рублей, тогда как за 2015 год прибыль составила 354 млн рублей. Прибыль от продаж сократилась в 1,8 раза – до 656,2 млн рублей. Прибыль до налогообложения при этом выросла почти на 14% и по итогам 2016 года составила 549,9 млн рублей. Выручка АМЗ уменьшилась на 8% - до 12 млрд 846,7 млн рублей.

Кредиторская задолженность предприятия по данным на 31 декабря 2016 года составила 7,509 млрд рублей, что на 26% больше, чем по итогам 2015 года.

Напомним, в 2015 году за три квартала чистый убыток ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" составил 821,871 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 34,879 млн рублей за год до этого.

СПРАВКА:
АМЗ основан в 1972 году и является одним­ из ведущих предприятий страны по произв­одству бронетехники. Сейчас специализиру­ется на изготовлении бронетранспортеров ­БТР-80, БТР-82А и их модификаций, а такж­е транспортного средства специального на­значения "Тигр" в разных модификациях. П­омимо этого, завод ведет работу по созда­нию новых образцов военной техники - "Медведь", "Каратель", "Бумеранг".

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