Иномарка насмерть сбила шедшего по центру проезжей части мужчину в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка насмерть сбила шедшего по центру проезжей части мужчину в Нижнем Новгороде 25 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, в 03:40 пешеход, идущий по центру Южного обхода в Автозаводском районе, попал под колеса автомобиля Ford.

В результате аварии пешеход, мужчина 1972 года рождения, получил смертельные ранения.