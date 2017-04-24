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Иномарка насмерть сбила шедшего по центру проезжей части мужчину в Нижнем Новгороде 25 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, в 03:40 пешеход, идущий по центру Южного обхода в Автозаводском районе, попал под колеса автомобиля Ford.
В результате аварии пешеход, мужчина 1972 года рождения, получил смертельные ранения.
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