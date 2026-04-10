Нижегородский бухгалтер похитила у компании миллионы и спустила их на ставках

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о растрате более 9,6 млн рублей. Перед судом предстанет 41-летняя бухгалтер регионального филиала телекоммуникационной компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина в течение двух лет — с мая 2023 года по март 2025 года — использовала служебный доступ к счетам и бухгалтерским системам в личных целях. Она отменяла начисления по счетам компаний, которые уже расторгли договор на услуги связи. При этом в бухгалтерской системе искусственно создавалась как дебиторская, так и кредиторская задолженность. 

После этого обвиняемая оформляла фиктивные возвраты средств и готовила документы на перечисление денег на банковский счет, открытый на имя ее отца. По ее словам, незаконно полученные деньги она использовала для ставок на азартные игры.

Общая сумма ущерба превысила 9,6 млн рублей. Вину обвиняемая признала и частично возместила ущерб — 3,3 млн рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), завершено, материалы направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что работники нижегородского ресторана похитили 800 тысяч рублей. 

