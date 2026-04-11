Мужчина прыгал по иномаркам на Автозаводе: его задержали

В Автозаводском районе полицейские задержали мужчину, который прыгал по припаркованным иномаркам и повредил шесть машин. Об этом сообщила пресс-слжуба ГУ МВД по региону.

В полицию с заявлением 10 апреля обратилась местная жительница. Она и сообщила, что неизвестный мужчина прыгает по автомобилям.

На место приехали сотрудники ППС и 34-летнего задержали нарушителя. В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство.

По факту повреждения автомобилей проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба.

