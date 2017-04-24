Водитель ВАЗа сбил двух детей в Нижегородской области на пешеходном переходе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель ВАЗа сбил двух детей в Нижегородской области на пешеходном переходе 25 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 12:10 на ул. Парковой р.п. Сокольское водитель ВАЗ-217030 сбил людей, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы, мальчик 2008 года рождения и девочка 2007 года рождения, получили ранения и госпитализированы. На момент ДТП дети находились без сопровождения взрослых.