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Общество

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации в Нижегородской области 26-27 апреля из-за сильного ветра

26 апреля 2017 13:39  [239] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации в Нижегородской области из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным ведомства, в ближайшие один-три часа 26 апреля ожидается усиление юго-западного ветра до 13-18 м/с с сохранением ночью и утром 27 апреля 2017 года.

В связи с порывами ветра прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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Теги:
МЧС Погода
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