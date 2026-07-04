Валидаторы в транспорте Нижнего Новгорода могут перестать печатать билеты Общество

В общественном транспорте Нижнего Новгорода могут появиться валидаторы, которые не будут печатать бумажные билеты. Такой вариант сейчас рассматривается, рассказали «Живем в Нижнем» в компании «Ситикард».

Однако перед внедрением новой системы предстоит решить сразу несколько вопросов. По данным компании, опыт других регионов показывает, что отказ от бумажных билетов может привести к росту числа безбилетников.

Кроме того, бумажный билет помогает пассажиру сразу увидеть остаток средств на транспортной карте и узнать, сколько времени осталось для бесплатной пересадки.

Есть и юридический нюанс. В «Ситикарде» напомнили, что именно бумажный билет подтверждает заключение договора перевозки. По закону с момента его выдачи пассажир считается застрахованным на время поездки.

Если валидатор списал деньги, но билет не распечатал, пассажиру советуют обратиться к водителю.

Контролер при проверке сможет убедиться, что проезд оплачен, с помощью своей служебной карты. Поэтому повторно прикладывать карту к исправному валидатору и платить еще раз не нужно.

Напомним, с 1 июля в городском транспорте полностью отказались от наличной оплаты. В сетевых магазинах начали продавать транспортные карты на одну и две поездки.

Кроме того, нижегородцы смогут оценивать поездки в транспорте по QR-коду.