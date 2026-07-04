Как Нижний Новгород спасается от жары: дорожники поливают асфальт и газоны Общество

Фото: MAX-канал Юрия Шалабаева

Жаркая погода установилась в Нижнем Новгороде. Высокие температуры могут негативно сказаться на состоянии дорожного покрытия и городских газонов.

В связи с этим дорожные службы усилили работы по поливу проезжей части и зеленых насаждений, сообщил в своем MAX-канале мэр Юрий Шалабаев.

Ежедневно на линии работают 50 комбинированных дорожных машин. С помощью струй разного направления они охлаждают асфальт и дополнительно увлажняют воздух, что помогает продлить срок службы покрытия.

В ночные часы мойка улиц продолжается. Эти работы проводятся регулярно для поддержания порядка в городе.

Жаркая погода увеличила нагрузку и на матросов-спасателей городских пляжей. Количество отдыхающих выросло, при этом не все соблюдают правила поведения на воде.

«Родители: будьте внимательны к своим детям! Взрослые, отдыхающие в компаниях: не заходите в воду разогретые не только жарой, но и другими „градусами“», — подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы на Нижегородскую область обрушатся ливни и грозы.