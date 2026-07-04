Нижегородцев приглашают принять участие в антинаркотической акции

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Фото: «Росмолодежь»

Федеральное агентство по делам молодежи с 26 июня по 10 июля 2026 года проводит акцию «Стимул мечты — это сам ты!», приуроченную к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В рамках инициативы также пройдет Всероссийский конкурс «Стимул мечты — это сам ты!». К участию приглашаются молодые граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.

Чтобы присоединиться в акции, необходимо разместить в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» публикацию, сторис или короткое видео. Ключевое требование — обозначить собственную позицию: что именно мотивирует двигаться вперёд, какие жизненные ориентиры и занятия могут стать реальной альтернативой употреблению психоактивных веществ, а также личный призыв к отказу от их употребления и распространения.

Для того чтобы работа была включена в конкурсную программу, необходимо сопроводить публикацию двумя обязательными хештегами: #Противнаркотиков2026 и #Стимулмоеймечты2026. Это позволит организаторам зафиксировать материалы, а аудитории — легче находить истории участников и их личные высказывания о выборе в пользу здорового образа жизни и осознанных решений.

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Теги:
Росмолодежь Терроризм
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