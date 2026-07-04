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Общество

200 юных нижегородцев досрочно отправили домой из лагеря: что случилось

04 июля 2026 14:27 Общество
200 юных нижегородцев досрочно отправили домой из лагеря: что случилось

В Нижегородской области досрочно завершили краткосрочные экологические образовательные сборы, которые проходили на базе лагеря Перевозского строительного колледжа. Всего домой раньше срока отправили 200 детей.

Причиной стали аварийно-восстановительные работы на участке трубопровода горячего водоснабжения прямо на территории проведения сборов. Из-за этого продолжать программу в нормальных условиях и с соблюдением всех требований безопасности стало невозможно.

Ситуацию прокомментировал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

«Ситуацию с досрочным завершением краткосрочных профильных экологических образовательных сборов на базе лагеря Перевозского строительного колледжа держу на особом контроле», — сказал он.

По его словам, в последний день несколько участников почувствовали недомогание. Пятерых детей осмотрел врач, сейчас все они уже дома.

«На данный момент все дети находятся с родителями, в больнице детей нет. Возможные причины плохого самочувствия устанавливаются, проводится полная проверка», — добавил министр.

Он уточнил, что результаты анализов сотрудников пищеблока на инфекции уже готовы — они отрицательные, нарушений не выявлено.

Также проверяют поставленные в лагерь продукты, их качество и документы. Отдельно смотрят условия проживания, состояние помещений и санитарные мероприятия, которые проводились перед сменой, включая дератизацию.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ненадлежащей помощи ребенку в Арзамасе.

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Теги:
Детские лагеря Михаил Пучков
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