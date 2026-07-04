Нижегородцев предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре 4 июля Общество

Фото: Александр Воложанин

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие 1−3 часа в Нижегородской области и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По данным синоптиков, 4 июля местами по региону пройдут сильные дожди и ливни. Локально возможен град. Порывы шквалистого ветра могут достигать 18−23 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня и в ночь на 5 июля.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны локальные подтопления из-за неисправности или засорения ливневых и дренажно-коллекторных систем, затопление низменных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП и линий связи, а также сельхозугодий.

Кроме того, не исключены нарушения в работе транспорта и системы ЖКХ, рост числа ДТП, а также оползни и склоновые смывы.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения из-за ухудшения видимости, размягчения и размыва обочин и грунтовых дорог, а также повышенной скользкости покрытия, способной привести к заносам.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в Нижегородской области в июле 2026 года.