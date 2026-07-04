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10 нижегородских семей выступят в финале конкурса «Это у нас семейное»

04 июля 2026 09:21 Общество
10 нижегородских семей выступят в финале конкурса «Это у нас семейное»

Фото: организаторы конкурса

73 нижегородца в составе 10 семей выступят в финале ежегодного конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Заключительные состязания пройдут с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж».

Всего в финале примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России — более двух тысяч человек в возрасте от 5 до 86 лет. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут названы 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Финалисты были определены как по итогам окружных полуфиналов, так и по итогам выполнения дополнительных заданий.

«Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и все ближе знакомились с историей своего рода. Совсем скоро в Москве пройдет финал конкурса „Это у нас семейное“. Но для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Участники — уникальные люди. Среди них — профессиональные династии: педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, — в одной из команд их больше 30-ти. А есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже больше полувека. За каждой семьей — своя история. Но всех объединяет одно: они — пример того, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции. И мы рады, что конкурс „Это у нас семейное“ объединяет тех, на кого хочется равняться», — рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Нижегородскую область на заключительном этапе конкурса представят семьи Абрамовых, семья Абумовых, Одинцовых, семья Борисовых, Любимовых, Глинкиных, семья Голуновых, Кабановых, Педюковых, семья Гуниных, семья Дегтяревых, Савельевых, семья Каляскиных, Финогеевых, Абдуллиных, семья Косяковых, Молокоедовых, Тюпиных, семья Новиковых, Гусаровых, Тороповых и семья Рындиных, Куракиных. Всего от региона участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стали свыше 4,9 тысячи семей — это почти 17,3 тысячи нижегородцев.

Конкурс «Это у нас семейное» — часть национального проекта «Семья». Торжественная церемония открытия финала будет посвящена Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в ярких национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия», где будут представлены блюда разных народов страны.

В следующие два дня пройдут оценочные мероприятия — семьям предстоит выполнить ряд заданий, направленных на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

В День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. Награды получат не только 60 семей-победителей — все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

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Теги:
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