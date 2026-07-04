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Меньше алкоголиков стало в Нижегородской области

04 июля 2026 11:44 Общество
Меньше алкоголиков стало в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировано снижение первичной заболеваемости алкоголизмом. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По данным Минздрава России, в 2025 году показатель первичной заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами заметно снизился. Если в 2024 году он составлял 55,6 случая на 100 тысяч населения, то по итогам прошлого года опустился до 41,3 случая.

Таким образом, число впервые выявленных случаев в пересчете на численность населения сократилось более чем на 25%.

В системе здравоохранения считают, что добиться такого результата помогли сразу несколько мер. В их числе — усиление контроля за продажей алкоголя, более раннее выявление факторов риска во время диспансеризации, а также популяризация здорового образа жизни среди молодежи и людей трудоспособного возраста.

При этом наркологи отмечают, что говорить об окончательной победе над проблемой пока рано. По словам специалистов, сохранить положительную динамику поможет только постоянная профилактическая работа.

Ранее нижегородцам рассказали, почему алкоголь остается одной из основных причин смертности.

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Теги:
Алкоголь Медицина и здоровье
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