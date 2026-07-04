Меньше алкоголиков стало в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области зафиксировано снижение первичной заболеваемости алкоголизмом. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По данным Минздрава России, в 2025 году показатель первичной заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами заметно снизился. Если в 2024 году он составлял 55,6 случая на 100 тысяч населения, то по итогам прошлого года опустился до 41,3 случая.

Таким образом, число впервые выявленных случаев в пересчете на численность населения сократилось более чем на 25%.

В системе здравоохранения считают, что добиться такого результата помогли сразу несколько мер. В их числе — усиление контроля за продажей алкоголя, более раннее выявление факторов риска во время диспансеризации, а также популяризация здорового образа жизни среди молодежи и людей трудоспособного возраста.

При этом наркологи отмечают, что говорить об окончательной победе над проблемой пока рано. По словам специалистов, сохранить положительную динамику поможет только постоянная профилактическая работа.



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