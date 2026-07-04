Движение на Комсомольском шоссе ограничат из‑за работ на трамвайных путях Общество

В Нижнем Новгороде с 6:00 5 июля до 5 августа 2026 года частично ограничат движение транспорта на Комсомольском шоссе.

Это связано с проведением работ по устройству монолитных участков трамвайных путей, сообщили в городской администрации.

Ограничения введут в районе пересечения путей с Комсомольским шоссе возле Комсомольской площади. Работы пройдут в два этапа.

С 5 по 20 июля движение частично сузят по двум правым полосам.

С 21 июля по 5 августа ограничение затронет уже две левые полосы.

На время ремонта проезд в зоне работ сохранят по двум полосам.

Водителям советуют быть внимательнее и ориентироваться на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что проезд по Звездинке закрыли до 6 июля.