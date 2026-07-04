Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 июля 2026 16:24
Движение на Комсомольском шоссе ограничат из‑за работ на трамвайных путях
04 июля 2026 14:27
200 юных нижегородцев досрочно отправили домой из лагеря: что случилось
04 июля 2026 13:58
Нижегородцев предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре 4 июля
04 июля 2026 13:04
Валидаторы в транспорте Нижнего Новгорода могут перестать печатать билеты
04 июля 2026 11:44
Меньше алкоголиков стало в Нижегородской области
04 июля 2026 09:00
Нижегородская студентка пережила остановку сердца во время отдыха в Египте
03 июля 2026 19:20
Орден Мужества вручили семье погибшего участника СВО в Канавине
03 июля 2026 18:53
Движение на Звездинке в Нижнем Новгороде временно перекроют из‑за работ на сетях
03 июля 2026 17:44
«Эн+ Тепло Волга» организовала летний отдых для более 120 детей сотрудников
03 июля 2026 17:33
Центр подготовки для уязвимых групп к трудоустройству откроют в Нижнем Новгороде
Общество

Движение на Комсомольском шоссе ограничат из‑за работ на трамвайных путях

04 июля 2026 16:24 Общество
Движение на Комсомольском шоссе ограничат из‑за работ на трамвайных путях

В Нижнем Новгороде с 6:00 5 июля до 5 августа 2026 года частично ограничат движение транспорта на Комсомольском шоссе.

Это связано с проведением работ по устройству монолитных участков трамвайных путей, сообщили в городской администрации.

Ограничения введут в районе пересечения путей с Комсомольским шоссе возле Комсомольской площади. Работы пройдут в два этапа.

С 5 по 20 июля движение частично сузят по двум правым полосам.

С 21 июля по 5 августа ограничение затронет уже две левые полосы.

На время ремонта проезд в зоне работ сохранят по двум полосам.

Водителям советуют быть внимательнее и ориентироваться на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что проезд по Звездинке закрыли до 6 июля.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Трамвай Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2026 13:06
Проезд у площади Театральной будут ограничивать из‑за «Горький fest»
02 июля 2026 09:49
Улицу Малую Покровскую в Нижнем Новгороде частично перекрыли до августа
01 июля 2026 17:25
Направление главной дороги изменят на съезде с проспекта Героев Донбасса
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных