Движение на Комсомольском шоссе ограничат из‑за работ на трамвайных путях

В Нижнем Новгороде с 6:00 5 июля до 5 августа 2026 года частично ограничат движение транспорта на Комсомольском шоссе.
Это связано с проведением работ по устройству монолитных участков трамвайных путей, сообщили в городской администрации.
Ограничения введут в районе пересечения путей с Комсомольским шоссе возле Комсомольской площади. Работы пройдут в два этапа.
С 5 по 20 июля движение частично сузят по двум правым полосам.
С 21 июля по 5 августа ограничение затронет уже две левые полосы.
На время ремонта проезд в зоне работ сохранят по двум полосам.
Водителям советуют быть внимательнее и ориентироваться на дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что проезд по Звездинке закрыли до 6 июля.
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