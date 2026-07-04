Интерактивную карту наличия бензина на АЗС запустят в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области готовят интерактивную карту, которая поможет автомобилистам отслеживать наличие бензина на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в своем MAX-канале.

По его словам, за последние три дня поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на заправки региона сократились на 25%, а спрос, наоборот, вырос на 60−70%. Именно из-за снижения поставок и ажиотажного спроса возник острый дефицит топлива.

Никитин сообщил, что для стабилизации ситуации региональные власти взаимодействуют с Правительством РФ, Минэнерго России и руководством крупнейших поставщиков топлива. Работа направлена на увеличение объемов поставок и восстановление баланса между спросом и предложением на заправочных станциях.

«Готовится интерактивная карта наличия бензина на заправках, где водители, в том числе, смогут информировать о наличии или отсутствии очередей. Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях», — рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что общественный транспорт, машины скорой помощи, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения обеспечиваются топливом в необходимом объеме.

Кроме того, в понедельник Глеб Никитин проведет оперативный штаб по ситуации с бензином. Если к этому времени поставки не удастся сбалансировать, власти примут дополнительные меры, о которых губернатор сообщит отдельно.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку внутреннего рынка топлива.