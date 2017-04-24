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Спорт

Юные нижегородские фехтовальщики поборются за медали традиционного турнира "Окские клинки"

26 апреля 2017 14:33  [61] Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Юные нижегородские фехтовальщики поборются за медали традиционного турнира "Окские клинки", который 27 апреля 2017 году стартует в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал тренер дзержинской СДЮСШОР Алексей Тихомиров.

"На данный момент в турнире уже зарегистрировано свыше 400 участников, более 50 представляют Нижегородскую область. Уверен, что многие из наших спортсменов поборются за медали турнира. Наиболее высокие шансы на успех у шпажисток из Дзержиснка: Олеси Тофелюк, Александры Чихановой и Александры Илюгиной. В своем возрасте они одни из сильнейших в стране " – заявили Тихомиров.

Также многократный победитель этапов кубка мира отметил, что ждет хороших результатов и от мужской команды дзержинских шпажистов, в составе Андрея Никитина, Олега Мартюшева, Алексея Больдясов и Артема Боброва. По словам Тихомирова,

Добавим, что традиционный Всероссийский турнир по фехтованию "Окские клинки", посвященный памяти Олимпийских чемпионов Германа Свешникова и Людмилы Шишовой пройдет с 27 апреля по 7 мая 2017 года в физкультурно-оздоровительном комплексе "Ока" в г.Дзержинск. В турнире примут участие спортсмены 2003-2005 годов рождения.

Соревнования пройдут в разделах "шпага ", "сабля " и "рапира ", как в личных, так и в командных зачетах.

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