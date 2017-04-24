Пострадавший от пыток нижегородец через суд добился официальных извинений от полиции Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пострадавший от пыток нижегородец через суд добился официальных извинений от полиции. Об этом сообщает пресс-служба МРОО "Комитет по предотвращению пыток" 26 апреля 2017 года.

В сентябре 2015 года в Комитет обратился житель Сормовского района Антон Головко. Он сообщил, что 23 марта 2012 года его пытали сотрудники отдела полиции №8 с целью получения признания в совершении кражи. В итоге он был вынужден подписать явку с повинной, однако уголовное дело в отношении Головко так и не было возбуждено.

В 2016 году бывшие оперуполномоченных уголовного розыска Сергей Баранов и Сергей Батманов были признаны виновными по пп. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) и приговорены к 4 и 3,5 годам условно.

"Отметим работу сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД России по Нижегородской области, которые изъяли из служебного кабинета подозреваемых сотрудников полиции ряд вещественных доказательств, в том числе: противогазы, нунчаки, веревки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что закон "О полиции" и ведомственный приказ обязывают начальника подразделения, чей подчиненный совершил незаконные действия, в течение месяца принести потерпевшему извинения.

Однако извинений Антону Головко так никто и не принес. 16 октября прошлого года потерпевший обратился в городское управление МВД. "Через месяц заместитель начальника полиции Владимир Илюшкин ответил, что так как осужденные Баранов и Батманов уволены и сотрудниками полиции уже не являются, то извиняться вроде бы и не за кого. Этот ответ мы обжаловали в суде", – говорит юрист Комитета Альберт Кузнецов, представляющий интересы Головко.

"В ходе вчерашнего судебного заседания представитель управления МВД по Нижнему Новгороду Ольга Легошина все же принесла официальные извинения Антону Головко за действия своих бывших коллег. Присоединился к этим извинениям и председательствующий судья Антон Симагин, подчеркнувший, что подобные инциденты являются "вопиющими случаями, недопустимыми в нашем обществе", - резюмируется в сообщении.