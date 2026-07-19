Врачи удалили гигантский грибок из носа нижегородки Общество

Врачи удалили гигантское скопление грибка из носа молодой жительницы Нижнего Новгорода. Об этом в своем Max-канале сообщил главред медиздания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его информации, мицетома находилась в клиновидной пазухе — глубоко в черепе, рядом с гипофизом и перекрестом зрительных нервов.

ЛОР-хирург Григорий Белозеров рассказал, что грибковые массы извлекали «по кусочкам» — настолько плотным и большим оказалось образование.

Пазуху полностью расчистили. После операции пациентка сможет избавиться от изнуряющих головных болей, которые провоцировал грибок.

Ранее сообщалось, что врачи Борской центральной районной больницы провели первую операцию по удалению тромба из сосудов мозга при ишемическом инсульте.