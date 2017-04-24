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Экономика

Рост цен на бензин в Нижегородской области с начала 2016 года по апрель 2017 года не превысил 5%, - УФАС

26 апреля 2017 15:16  [43] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Рост цен на бензин в Нижегородской области с начала 2016 года по апрель 2017 года не превысил 5%. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону Елена Рейнбах сообщила журналистам 26 апреля 2017 года.

По ее словам, за этот период стоимость бензина Аи-92 в регионе выросла с 33,88 рубля за литр до 35,57 рубля (4,97%), стоимость бензина Аи-95 – с 36,67 рубля до 38,49 рубля (4,96%). Цена дизельного топлива возросла на 3,87% – с 35,46 рубля за литр в январе 2016 года до 36,83 рубля в апреле текущего года.

При этом за последний месяц – с 16 марта по 16 апреля – стоимость дизельного топлива не изменилась. Стоимость бензина Аи-92 выросла на 0,64%, бензина Аи-95 – на 0,59%.

"Рост розничных цен на нефтепродукты обусловлен повышением закупочных цен. Рост оптовых цен вызван, в частности, увеличением акцизов на дизельное топливо и повышением налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых", - отметила Елена Рейнбах.

Напомним, за 2016 год бензин в Нижнем Новгороде подорожал на 3,9%. По состоянию на 16 января 2017 года средняя цена за литр бензина составляла 36,31 рубля, тогда как в начале января 2016 года бензин в среднем стоил 34,94 рубля. Инфляция в регионе за 2016 год составила 5,4%.

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