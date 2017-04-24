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Общество

Более 1,2 тысячи сотрудников Tele2 приняли участие в акции "День открытых людей"

26 апреля 2017 15:45  [21] Общество

Фото: Tele2

Более 1,2 тысячи сотрудников Tele2 приняли участие в акции "День открытых людей". Об этом сообщает пресс-служб оператора 26 апреля 2017 года.

Акция, прошедшая 21 апреля, стала юбилейной – десятой по счету. В ней приняли участие более 1200 сотрудников Tele2 в 600 салонах, расположенных во всех регионах присутствия оператора. Сотрудники компании покинули свои привычные рабочие места и отправились в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с абонентами. Они рассказывали о новой тарифной линейке "Мой Tele2", отвечали на вопросы о качестве связи и мобильных устройствах оператора и регистрировали SIM-карты новых клиентов.

К акции присоединился и топ-менеджмент компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин посетил салон связи в Красноярске, а директор по операциям Дмитрий Лопатухин консультировал абонентов в Липецке.

В "День открытых людей" Tele2 организовала конкурс "Без звезд в рекламе", победителей которого ждет профессиональная фотосессия – они станут героями новой рекламной кампании Tele2. Клиенты Tele2 делали фотографии в специальных рамках, установленных в салонах связи оператора, и выкладывали их в социальные сети. В финал выйдут девять участников, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков. Итоги конкурса "Без звезд в рекламе" Tele2 подведет 16 мая.

"Tele2 провела уже десять "Дней открытых людей", и каждый раз мы убеждаемся в том, как важно получать обратную связь от абонентов. Компания учитывает все отзывы и пожелания клиентов и использует их для улучшения качества предоставляемых услуг. Посетители салонов получают уникальную возможность узнать больше о компании из первых уст - это позволяет повысить их лояльность и интерес к Tele2. В этот раз в рамках "Дня открытых людей" мы проводили конкурс, победители которого станут новыми героями имиджевой кампании Tele2 и появятся на рекламных носителях по всей стране", - сказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.

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Теги:
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