Дополнительные поезда свяжут Нижний Новгород и Дзержинск в июле

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В июле между Нижним Новгородом и Дзержинском назначили дополнительные поезда «Красная птица», сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Рейсы на электропоезде ЭР9Е № 618 будут выполняться 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 и 24 июля.
Со станции Нижний Новгород-Московский поезд будет отправляться в 18:22, а прибывать в Дзержинск в 18:57.
Обратный рейс запланирован на 19:31. В Нижний Новгород поезд будет прибывать в 20:01.
Каждый состав будет включать четыре вагона.
Ранее были названы альтернативные способы добраться до Бора при неработающей канатке.
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