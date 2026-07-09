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Общество

Дополнительные поезда свяжут Нижний Новгород и Дзержинск в июле

09 июля 2026 12:40 Общество
Дополнительные поезда свяжут Нижний Новгород и Дзержинск в июле

Фото: пресс-служба РЖД

В июле между Нижним Новгородом и Дзержинском назначили дополнительные поезда «Красная птица», сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Рейсы на электропоезде ЭР9Е № 618 будут выполняться 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 и 24 июля.

Со станции Нижний Новгород-Московский поезд будет отправляться в 18:22, а прибывать в Дзержинск в 18:57.

Обратный рейс запланирован на 19:31. В Нижний Новгород поезд будет прибывать в 20:01.

Каждый состав будет включать четыре вагона.

Ранее были названы альтернативные способы добраться до Бора при неработающей канатке.

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Теги:
График работы поезда Транспорт
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