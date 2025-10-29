Владимир Путин: «Запас прочности энергосистемы России очень высокий» Общество

Фото: Максим Герасимов

Российская энергосистема обладает высоким запасом прочности, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с кабмином он отметил, что киевский режим стремится нанести ущерб российской экономике и создать нервозность в обществе, но «эта задача невыполнимая».

«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», — Владимир Путин.

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