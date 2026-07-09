Карту инновационных потребностей в сфере репродуктивного здоровья создадут в России Общество

Фото: Александр Воложанин

В России впервые создадут карту инновационных потребностей в сфере репродуктивного здоровья. Она станет публичным цифровым сервисом, который объединит врачей, медицинские организации, разработчиков и инвесторов для более быстрого внедрения новых технологий в практику. Проект обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья», которое провел глава Мордовии Артем Здунов.

Первая рабочая версия сервиса должна заработать осенью 2026 года. Пользоваться им смогут специалисты из всех регионов страны без географических ограничений.

Как рассказала директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова, карта позволит сократить путь от появления новой технологии до ее применения в медицине. По ее словам, сейчас между запросом врача и внедрением разработки нередко проходят годы, а иногда и десятилетия.

«Мы хотим перевернуть эту логику: сделать так, чтобы медицинские организации сами формировали актуальный запрос на инновации, а разработчики получали возможность тестировать и внедрять свои решения не в вакууме, а под конкретную клиническую задачу», — отметила Екатерина Петрова.

Предполагается, что карта станет не просто базой данных, а цифровым сервисом с обратной связью от врачей и пациентов. Она будет собирать запросы медицинских организаций, помогать находить под них научные команды и стартапы, а также сопровождать пилотные испытания новых решений в реальных клинических условиях. Под каждый выявленный запрос планируется проводить конкурсные отборы в формате «вызов — решение», чтобы победители могли быстрее переходить к внедрению своих разработок.

В настоящее время GenerationS уже ведет сбор первичных запросов от пилотных медицинских центров и формирует техническое задание для будущего сервиса.

На заседании также обсудили ситуацию в сфере демографии. По данным участников, за последние десять лет число абортов по решению женщин в России сократилось в 3,6 раза, а благодаря доабортному консультированию удалось сохранить более 46 тысяч беременностей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксирован самый низкий показатель младенческой смертности среди крупных стран мира. По его словам, развитию системы охраны репродуктивного здоровья также будет способствовать новый национальный проект «Семья». До 2030 года в стране планируется построить более 466 женских консультаций, модернизировать 145 перинатальных центров и родильных домов, а также 185 детских больниц.

Кроме того, в прошлом году репродуктивную диспансеризацию прошли почти 18 млн россиян. В Мордовии, одной из первых в стране, открыли отделение мужского здоровья, где лечение уже получили более 8 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область обогнала Россию по суммарному коэффициенту рождаемости.