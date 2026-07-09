Металлические разделители установят на некоторых нижегородских трассах Общество

Фото: Александр Воложанин

Около 11 километров осевого металлического барьерного ограждения для разделения транспортных потоков установят в 2026 году на трассах в Нижегородской области. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ, посвященной старту социальной кампании по безопасности на перекрестках, сообщил представитель регионального минтранса Кирилл Шевяков, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

По его словам, наибольшая тяжесть последствий ДТП связана с выездом на встречную полосу. Для того, чтобы уменьшить количество таких аварий и будут устанавливать ограждение. Его смонтируют на участках опорной сети с высокой интенсивностью движения, где обгон запрещен. В числе таких направлений — дороги Работки-Порецкое, Нижний Новгород-Шахунья-Киров и Шопша-Иваново-Нижний Новгород.

В местах, где монтаж барьера невозможен по нормативам, установят сигнальные столбики для визуального разделения потоков.

Всего в рамках программы повышения безопасности дорожного движения ведомством запланирован комплекс инфраструктурных мер. В регионе нанесут около 7 тысяч километров дорожной разметки, из которых 5,5 тысячи километров — краской и 1,65 тысячи — термопластиком. На опорной сети также применяется структурная разметка, которая дополнительно предупреждает водителей при пересечении разделительной линии.

Особое внимание уделят пешеходной инфраструктуре. Планируется обустроить 111 переходов, из них 86 оснастят проекционной горизонтальной разметкой, дублирующей «зебру» в темное время суток.

Кроме того, в 2026 году установят пять новых светофорных объектов и спроектируют еще восемь. Предусмотрено строительство 90 километров линий наружного освещения и проектирование еще 270 километров.

Также запланирована установка около 7 тысяч дорожных знаков, включая Г-образные опоры с дублирующими указателями, светофоры типа Т7 у пешеходных переходов и светодиодные знаки на аварийно-опасных участках.

Дополнительно в регионе заменят и установят порядка 200 остановочных павильонов.

Как подчеркнул Кирилл Шевяков, все мероприятия направлены на снижение аварийности и повышение безопасности водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Каждый случай ДТП с погибшими анализируется совместно с Госавтоинспекцией, после чего разрабатываются дополнительные меры по предотвращению подобных происшествий.

Ранее сообщалось, что аварийность в 2026 году в Нижегородской области снизилась на 7,4%.