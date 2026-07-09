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Общество

Нижегородец Кирилл Ятнов рассказал о похудении в программе «Пусть говорят!»

09 июля 2026 12:10 Общество
Нижегородец Кирилл Ятнов рассказал о похудении в программе «Пусть говорят!»

Фото: скриншот программы "Пусть говорят!"

21-летний нижегородец Кирилл Ятнов стал участником нового выпуска программы «Пусть говорят» (16+) на Первом канале под названием «Одержимые весом. Любовь к холодильнику».

Кирилл, которого ранее называли самым большим мальчиком России, впервые приехал на съемки передачи в апреле. Тогда его вес составлял 174 килограмма. Теперь он вновь появился в студии, но уже после бариатрической операции и с первыми результатами похудения.

В программе показали, как прошло хирургическое вмешательство. На операцию молодой человек решился после того, как другие способы борьбы с лишним весом перестали помогать.

Как рассказали врачи, операция прошла без осложнений. Однако их по-прежнему беспокоит одна привычка Кирилла — курение. Медики подчеркнули, что после бариатрической операции от сигарет необходимо отказаться.

Сам Кирилл пообещал сдержать слово. Сейчас ему уже разрешили понемногу пить воду и больше ходить, а сам молодой человек рассказал, что чувствует себя хорошо.

Во время программы специалисты также напомнили, что курение не является способом безопасного снижения веса. По их словам, возможный незначительный эффект не компенсирует вред, который табак наносит здоровью.

Экспертом от Нижегородской области в выпуске выступил директор регионального Координационного центра Олег Пикунов. До съемок программы он пообщался с Кириллом и узнал о его мечте стать спортивным волонтером, помогать в организации соревнований и работать в сфере спорта.

После этого Олег Пикунов обсудил желание молодого человека с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло. По его словам, министр пообещал помочь исполнить мечту Кирилла.

Кроме того, Пикунов рассказал, что Кирилл хочет вместе с ним пробежать пятикилометровый забег в конце лета или начале сентября. При этом окончательное решение примут после консультации с врачами, которые должны оценить, допустимы ли такие нагрузки после операции.

Ранее сообщались, что в Нижнем Новгороде запустили программу поддержки медиков с избыточным весом.

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Теги:
Здоровье Телевидение
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