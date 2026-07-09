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Общество

Экономист Габудина оценила риски для автомобилистов после атак на крупные НПЗ

09 июля 2026 13:25 Общество
Экономист Габудина оценила риски для автомобилистов после атак на крупные НПЗ

Фото: Александр Воложанин

Беспилотные атаки на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы по всей стране вызывают беспокойство среди водителей: будут ли перебои с топливом и подскочат ли до небес цены на автозаправочных станциях? Кандидат экономических наук Алёна Габудина рассказала «МегаТюмени», как эта ситуация может повлиять на рынок топлива.

По мнению эксперта, такие атаки приводят к временным трудностям с транспортировкой топлива, но никак не его полного исчезновения.

«Глобального дефицита бензина сейчас ожидать не стоит. Да, часть производственных мощностей временно может быть выведена из работы, потребуется время на восстановление и перестройку поставок. Однако подобные ситуации уже происходили ранее, поэтому у регионов и федеральных структур существуют отработанные механизмы реагирования. Логистические цепочки перестраиваются, чтобы обеспечить поставки топлива. Самого топлива в стране в достаточном количестве», — подчеркнула Алёна Габудина.

Экономист отметила, что возможные проблемы могут возникнуть лишь в отдельных местах и будут носить временный характер, пока корректируются маршруты доставки.

Экономист считает, что вероятность резкого скачка цен на бензин сейчас невелика. По её словам, стоимость топлива строго контролируется государством, поэтому повторения ситуации, когда частные АЗС резко необоснованно поднимали цены значительно выше среднего уровня, эксперт не ожидает.

Зачем атакуют нефтеперерабатывающие заводы: взгляд экономиста

Алёна Габудина полагает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам направлены не только на нанесение экономического ущерба, но и на создание психологического эффекта. По её словам, одна из главных целей таких атак — вызвать истеричный ажиотаж.

«Это в первую очередь попытка ввести людей в панику. Чтобы автомобилисты бежали на заправки, покупали бензин канистрами, писали тревожные посты и тем самым усиливали негативные настроения», — пояснила эксперт.

Габудина отметила, что такие атаки действительно могут нарушить логистику, временно осложнить поставки и создать дополнительную нагрузку на экономику. Однако, по её мнению, не менее важен и социальный аспект: когда люди начинают паниковать, спрос на топливо резко возрастает, появляются очереди, а отдельные участники рынка могут попытаться воспользоваться ситуацией.

«Даже если объективно топлива достаточно, паника сама по себе способна создать локальные проблемы», — добавила эксперт.

Габудина подчеркнула, что нефтегазовая отрасль остаётся ключевой для российской экономики, поэтому атаки на такие объекты воспринимаются особенно болезненно. Они могут влиять не только на поставки топлива, но и на настроения бизнеса, автомобилистов и обычных граждан.

При этом эксперт призвала не поддаваться панике. По её словам, топлива в стране достаточно, а основная задача властей сейчас — перестроить логистические цепочки и не допустить резкого роста цен.

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Теги:
Бензин Топливо и энергетика
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