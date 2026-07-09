«Т Плюс» обновляет тепловую сеть на проспекте Ленинского Комсомола в Дзержинске Общество

Теплоэнергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» приступили к реконструкции трубопровода отопления диаметром 250 мм по проспекту Ленинского Комсомола в Дзержинске. На участке между улицами Строителей и Будённого к новому отопительному периоду специалисты заменят 640 м теплотрассы. Работы повысят надёжность теплоснабжения жителей западной части города.

В общей сложности в этом году «Т Плюс» планирует обновить в Дзержинске 10,7 км тепловых сетей. Уже полностью смонтировано более 1 км теплотрасс на проспекте Свердлова и улице Петрищева. Крупные перекладки магистральных, распределительных и квартальных трубопроводов проходят сейчас на проспектах Циолковского и Дзержинского, улице Будённого, в Западном переулке и других районах города.

«Для замены мы используем современные трубы в изоляции из пенополиуретана с системой оперативного диспетчерского контроля для удалённого мониторинга их состояния. Горячую воду в период перекладок клиенты получают по временным схемам. Работы проходят по графику, тепло на всех участках будет подано до начала до начала отопительного периода», — отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.