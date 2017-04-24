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Общество

Суд обязал Пенсионный фонд РФ назначить нижегородскому педагогу досрочную страховую пенсию

26 апреля 2017 15:52  [24] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд обязал Пенсионный фонд РФ назначить педагогу из Нижегородской области досрочную страховую пенсию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 26 апреля 2017 года.

Ранее женщина обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении ей досрочной страховой пенсии, как педагогического работника. Однако Пенсионный фонд отказал ей в этом в связи с отсутствием требуемого специального стажа. В ее специальный стаж не вошли периоды обучения на курсах повышения квалификации. Женщина не согласилась с этим, поскольку прохождение курсов является обязанностью педагогического работника, и обратилась с иском в Бутурлинский районный суд.

Суд удовлетворил исковые требования педагога и обязал Пенсионный фонд РФ назначить истице досрочную страховую пенсию по старости как педагогическому работнику.

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