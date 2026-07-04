Нижегородская студентка пережила остановку сердца во время отдыха в Египте Общество

Студентка ННГУ имени Лобачевского пережила остановку сердца во время отдыха в Египте и сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его словам, девушка улетела на отдых в Египет 18 июня. Спустя несколько дней ее состояние резко ухудшилось, после чего произошла остановка сердца. Студентку экстренно госпитализировали в одну из египетских больниц.

В настоящее время пациентка находится в глубокой коме и подключена к аппарату ИВЛ. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, однако для дальнейшего лечения требуется медицинская эвакуация в Россию.

Медицинская эвакуация девушки обойдется минимум в 8 млн рублей.

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