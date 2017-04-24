Движение транспорта на перекрестке ул.Краснодонцев и пр.Молодежного Нижнего Новгорода полностью прекращается 1-9 мая Общество

пр.Молодежный Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта на перекрестке ул.Краснодонцев и пр.Молодежного Нижнего Новгорода полностью прекращается 1-9 мая 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 26 апреля.

Изменение движения транспорта обусловлено реконструкцией проспекта Молодежного и коснется как общественного, так и личного транспорта.



С 1 по 9 мая включительно изменяется схема движения автобусов №№54, 65, 77 и маршрутного такси Т-65.

В частности, автобус №54 будет двигаться от станции метро «Автозаводская» в направлении улицы Минеева, по проспекту Ленина, улице Веденяпина, улице Лескова и далее по маршруту. В обратном направлении – по той же схеме.

Автобусы №№65 и Т-65 от улицы Советской армии проследуют в направлении улицы Мончегорской, улице Краснодонцев, проспекту Ильича, проспекту Октября, улице Веденяпина, улице Лескова, улице Янки Купалы, улице Коломенской и далее по маршрутам. В обратном направлении – по той же схеме.

Автобус №77 от станции метро «Автозаводская» проследует в направлении улицы Мончегорской, по проспекту Ленина, улице Веденяпина, улице Лескова, улице Янки Купалы, улице Коломенской и далее по маршрутам. В обратном направлении – по той же схеме.

Напомним, что по самому пр.Молодежному из-за ремонта движение транспорта закрылось с 17 апреля.



Напомним также, что с 7 июля до 15 октября текущего года планируется закрытие движение транспорта по этому проспекту на участке от пр.Октября до ул.Краснодонцев. Объезд будет организован по пр.Ильича.

Также с 7 июля до 1 декабря по проспекту закрывается движение на участке от ул. Краснодонцев до ул. Красноуральской. Объезд будет организован по пр. Ильича.

Помимо этого, с 7 июля до 1 декабря вводится ограничение движения транспорта по пр. Молодежному на участке от ул. Красноуральской до АЗС "ЛУКОЙЛ". Движение будет организовано по суженной проезжей части.

На перекрестке пр.Молодежного с ул.Краснодонцев с 15 октября до 1 ноября движение транспорта закрывается полностью. Объезд будет организован по ул.Школьная и проспекту Ильича.

Ранее сообщалось, что подрядчику - ООО "Жилстрой-НН" - необходимо завершить реконструкцию пр.Молодежного до 30 ноября 2017 года. Компании предстоит построить и реконструировать дорогу протяженностью 7,1 км с четырьмя полосами движения, построить три путепровода, двухуровневую развязку, перенести ряд коммуникаций, рекультивировать и благоустроить территорию.

По данным на 10 июня 2016 года "Жилстрой-НН" разрабатывал план проведения работ для последующего его представления заказчику, в роли которого выступает региональное ГУАД.

Сумма контракта по реконструкции пр.Молодежного составляет 3,727 млрд рублей.