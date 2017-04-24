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Общество

ВВППК организует движение электричек от "Доскино" до "Петряевки" на время ремонта пр. Молодежного в Нижнем Новгороде

26 апреля 2017 20:08  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" (ВВППК) организует движение электричек от станции "Доскино" до станции "Петряевка" на время ремонта пр. Молодежного в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта 26 апреля 2017 года.

Регулярные электрички на этом участке начнут ходить с 1 мая текущего года. По данным минтранса, ВВПК введет два рейса четырехвагонного электропоезда - утренний и вечерний в рабочие часы в направлении "туда-обратно".

В настоящее время расписание движения этих поездов формирует ВВПК, ознакомиться с ним можно будет на сайте компании.

Напомним, что с 17 апреля компания организовала ежедневное движение дополнительных электричек сообщением Петряевка-Кустовая (в районе станции метро "Комсомольская"). Эти пригородные поезда, по данным ВВПК, будут ходить до 1 сентября 2017 года.

Напомним также, что движение транспорта закрылось на пр. Молодежном Автозаводского района с 17 апреля 2017 года из-за ремонта дороги, который продлится до 30 ноября.

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