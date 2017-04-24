Водитель иномарки погиб после столкновения с МАЗом в Дзержинске Нижегородской области 26 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель иномарки погиб после столкновения с грузовиком в Дзержинске Нижегородской области 26 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 12:10 на 2 км Заревской объездной дороги водитель автомобиля МАЗ-33603-2124 при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль Hyundai, движущийся во встречном направлении.

В результате аварии водитель легкового автомобиля, мужчина 1967 года рождения, получил смертельные ранения.