Водитель иномарки погиб после столкновения с МАЗом в Дзержинске Нижегородской области 26 апреля

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Водитель иномарки погиб после столкновения с грузовиком в Дзержинске Нижегородской области 26 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации, в 12:10 на 2 км Заревской объездной дороги водитель автомобиля МАЗ-33603-2124 при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль Hyundai, движущийся во встречном направлении.
В результате аварии водитель легкового автомобиля, мужчина 1967 года рождения, получил смертельные ранения.
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